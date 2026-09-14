Schwacher Handel in Wien: ATX mittags im Minus

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,61 Prozent leichter bei 6 774,13 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 194,379 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,056 Prozent stärker bei 6 889,11 Punkten in den Montagshandel, nach 6 885,23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 756,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 891,23 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6 733,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 6 258,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 4 647,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 26,58 Prozent nach oben. 6 914,35 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 1,32 Prozent auf 18,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,66 Prozent auf 22,85 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 72,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,38 Prozent auf 106,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,55 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-9,62 Prozent auf 150,40 EUR), Lenzing (-3,41 Prozent auf 21,25 EUR), Raiffeisen (-2,78 Prozent auf 64,65 EUR), Erste Group Bank (-2,54 Prozent auf 118,90 EUR) und EVN (-2,38 Prozent auf 28,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 217 593 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 47,391 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at