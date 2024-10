Schwacher Handel in Wien: ATX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

ATX-Handel am ersten Tag der Woche.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 3 626,91 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 116,754 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,011 Prozent auf 3 627,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 627,45 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 622,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3 630,45 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 615,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 671,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 3 034,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,30 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 0,74 Prozent auf 34,25 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,72 Prozent auf 16,78 EUR), CA Immobilien (+ 0,63 Prozent auf 25,48 EUR), EVN (+ 0,56 Prozent auf 26,95 EUR) und OMV (+ 0,46 Prozent auf 38,94 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Verbund (-0,52 Prozent auf 76,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,40 Prozent auf 7,42 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR), Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 30,50 EUR) und Wienerberger (-0,14 Prozent auf 27,76 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,855 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,85 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,38 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at