10.02.2026 12:27:00
Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter
Am Dienstag verbucht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,32 Prozent auf 5 735,08 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 164,724 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 5 751,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,52 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 762,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 712,86 Punkten lag.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 5 403,24 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Wert von 4 836,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, lag der ATX bei 3 909,37 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,16 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 762,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 30,42 EUR), PORR (+ 1,59 Prozent auf 38,25 EUR), CA Immobilien (+ 1,50 Prozent auf 25,76 EUR), Lenzing (+ 1,29 Prozent auf 27,40 EUR) und OMV (+ 0,76 Prozent auf 53,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR), UNIQA Insurance (-2,11 Prozent auf 15,80 EUR), DO (-1,34 Prozent auf 191,40 EUR), Österreichische Post (-1,16 Prozent auf 34,15 EUR) und voestalpine (-1,02 Prozent auf 42,78 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 115 228 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,14 zu Buche schlagen. Mit 8,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
