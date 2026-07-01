Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Minus

Der ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,98 Prozent schwächer bei 3 146,14 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,017 Prozent höher bei 3 177,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 177,12 Punkten am Vortag.

Bei 3 177,72 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 141,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,223 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3 003,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 716,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 208,99 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 4,54 Prozent auf 18,88 EUR), Rosenbauer (+ 3,33 Prozent auf 62,00 EUR), CA Immobilien (+ 2,41 Prozent auf 23,35 EUR), Frequentis (+ 1,33 Prozent auf 61,10 EUR) und Österreichische Post (+ 1,29 Prozent auf 31,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-6,53 Prozent auf 9,30 EUR), AT S (AT&S) (-5,40 Prozent auf 199,60 EUR), Andritz (-2,25 Prozent auf 73,90 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR) und Raiffeisen (-1,61 Prozent auf 54,95 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 175 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,628 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at