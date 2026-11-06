ATX Prime
|
3 159,01
|
-36,01
|
-1,13 %
|ATX Prime-Performance im Blick
|
06.11.2026 09:28:43
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,22 Prozent schwächer bei 3 156,04 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 3 192,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 195,02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 192,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 151,33 Punkten.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,123 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 329,63 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 3 321,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 369,84 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,73 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 0,65 Prozent auf 61,80 EUR), FACC (+ 0,31 Prozent auf 13,12 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,00 Prozent auf 3,68 EUR), Flughafen Wien (+ 0,00 Prozent auf 52,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Lenzing (-3,25 Prozent auf 11,90 EUR), AMAG (-2,49 Prozent auf 31,30 EUR), Wienerberger (-2,36 Prozent auf 17,35 EUR) und Semperit (-2,22 Prozent auf 17,65 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 66 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|31,80
|-0,93%
|Erste Group Bank AG
|111,50
|-0,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,85
|0,65%
|FACC AG
|13,44
|2,75%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|1,15%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,80
|3,26%
|Lenzing AG
|11,74
|-4,55%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|66,80
|1,06%
|OMV AG
|71,75
|-1,37%
|Rosenbauer
|60,80
|-0,98%
|Semperit AG Holding
|17,55
|-2,77%
|Wienerberger AG
|17,34
|-2,42%
|Wolford AG
|2,16
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 159,01
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.