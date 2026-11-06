Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone

Der ATX Prime kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,22 Prozent schwächer bei 3 156,04 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 3 192,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 195,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 192,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 151,33 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,123 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 329,63 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 3 321,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 369,84 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,73 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 0,65 Prozent auf 61,80 EUR), FACC (+ 0,31 Prozent auf 13,12 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,00 Prozent auf 3,68 EUR), Flughafen Wien (+ 0,00 Prozent auf 52,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 66,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Lenzing (-3,25 Prozent auf 11,90 EUR), AMAG (-2,49 Prozent auf 31,30 EUR), Wienerberger (-2,36 Prozent auf 17,35 EUR) und Semperit (-2,22 Prozent auf 17,65 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 66 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at