Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime im Blick
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08.06.2026 09:29:08
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Montagshandel mit Verlusten
Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 2,08 Prozent leichter bei 2 941,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 3 004,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 004,41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 004,32 Punkte, das Tagestief hingegen 2 935,10 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 2 910,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 686,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 2 234,94 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,67 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 3,59 Prozent auf 4,04 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Frequentis (+ 0,25 Prozent auf 79,40 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 59,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,25 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Polytec (-9,80 Prozent auf 4,42 EUR), AT S (AT&S) (-8,86 Prozent auf 121,40 EUR), Wolford (-8,63 Prozent auf 2,54 EUR), Marinomed Biotech (-6,36 Prozent auf 10,30 EUR) und OMV (-5,68 Prozent auf 59,80 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 50 094 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,850 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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