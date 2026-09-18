AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Wiener Börse-Handel im Blick
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18.09.2026 17:58:51
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt letztendlich zurück
Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 1,08 Prozent leichter bei 3 330,07 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 3 365,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 366,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 370,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 320,75 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 1,50 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 268,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 211,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 313,77 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,28 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 392,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,14 Prozent auf 175,80 EUR), Addiko Bank (+ 3,60 Prozent auf 25,90 EUR), Polytec (+ 1,23 Prozent auf 4,92 EUR), Semperit (+ 1,14 Prozent auf 17,80 EUR) und Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 61,55 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Telekom Austria (-7,60 Prozent auf 9,24 EUR), EVN (-4,45 Prozent auf 27,90 EUR), Wienerberger (-3,29 Prozent auf 17,34 EUR), Erste Group Bank (-3,02 Prozent auf 118,80 EUR) und Lenzing (-2,84 Prozent auf 20,50 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 490 010 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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