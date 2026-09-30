Palfinger Aktie

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WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Kursentwicklung im Fokus 30.09.2026 12:27:09

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt mittags

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt mittags

Der ATX Prime zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,47 Prozent auf 3 380,58 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 396,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 380,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 410,03 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,621 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 335,76 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 177,12 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 317,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 27,18 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 6,82 Prozent auf 4,23 EUR), EVN (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR), Polytec (+ 1,81 Prozent auf 5,64 EUR), Lenzing (+ 1,47 Prozent auf 20,75 EUR) und Rosenbauer (+ 1,26 Prozent auf 64,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-5,09 Prozent auf 205,00 EUR), Semperit (-2,60 Prozent auf 18,75 EUR), Palfinger (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), Wolford (-1,74 Prozent auf 2,26 EUR) und FACC (-1,52 Prozent auf 15,52 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 173 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 200,50 -7,18% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 121,10 -1,62% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,20 2,10% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 15,74 -0,13% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 4,10 3,54% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 20,80 1,71% Lenzing AG
OMV AG 71,40 0,00% OMV AG
Palfinger AG 27,45 -9,70% Palfinger AG
Polytec 5,70 2,89% Polytec
Rosenbauer 64,20 0,94% Rosenbauer
Semperit AG Holding 19,30 0,26% Semperit AG Holding
Wienerberger AG 17,06 -1,16% Wienerberger AG
Wolford AG 2,10 -8,70% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 362,81 -0,99%

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