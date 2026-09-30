Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Kursentwicklung im Fokus
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30.09.2026 12:27:09
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt mittags
Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,47 Prozent auf 3 380,58 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 396,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 380,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 410,03 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,621 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 335,76 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 177,12 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 317,61 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 27,18 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 6,82 Prozent auf 4,23 EUR), EVN (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR), Polytec (+ 1,81 Prozent auf 5,64 EUR), Lenzing (+ 1,47 Prozent auf 20,75 EUR) und Rosenbauer (+ 1,26 Prozent auf 64,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-5,09 Prozent auf 205,00 EUR), Semperit (-2,60 Prozent auf 18,75 EUR), Palfinger (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), Wolford (-1,74 Prozent auf 2,26 EUR) und FACC (-1,52 Prozent auf 15,52 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 173 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|20.08.26
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|Erste Group Bank
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|24.11.25
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|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
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|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
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|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|200,50
|-7,18%
|Erste Group Bank AG
|121,10
|-1,62%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,20
|2,10%
|FACC AG
|15,74
|-0,13%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,10
|3,54%
|Lenzing AG
|20,80
|1,71%
|OMV AG
|71,40
|0,00%
|Palfinger AG
|27,45
|-9,70%
|Polytec
|5,70
|2,89%
|Rosenbauer
|64,20
|0,94%
|Semperit AG Holding
|19,30
|0,26%
|Wienerberger AG
|17,06
|-1,16%
|Wolford AG
|2,10
|-8,70%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 362,81
|-0,99%
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