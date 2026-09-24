Schwacher Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück

Der ATX Prime notiert am vierten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:14 Uhr via Wiener Börse um 0,28 Prozent auf 3 373,17 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 382,60 Punkten in den Handel, nach 3 382,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 359,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 382,60 Zählern.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,32 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 3 254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3 179,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 314,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 26,90 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 1,49 Prozent auf 27,20 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,22 Prozent auf 4,15 EUR), Flughafen Wien (+ 0,38 Prozent auf 53,00 EUR), CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,28 EUR) und CA Immobilien (+ 0,22 Prozent auf 22,55 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-1,69 Prozent auf 29,15 EUR), UBM Development (-1,18 Prozent auf 16,80 EUR), STRABAG SE (-1,14 Prozent auf 104,20 EUR), AT S (AT&S) (-0,98 Prozent auf 203,00 EUR) und PORR (-0,93 Prozent auf 32,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 646 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 46,925 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at