Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,32 Prozent leichter bei 3 042,40 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent stärker bei 3 052,66 Punkten in den Handel, nach 3 052,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 036,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 052,66 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 3 081,43 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 3 282,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 459,32 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,46 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2,60 Prozent auf 15,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,57 Prozent auf 71,00 EUR), AMAG (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,32 Prozent auf 3,84 EUR) und voestalpine (+ 1,31 Prozent auf 32,42 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Kapsch TrafficCom (-6,17 Prozent auf 3,04 EUR), AT S (AT&S) (-1,66 Prozent auf 95,00 EUR), OMV (-1,32 Prozent auf 67,20 EUR) und Semperit (-1,03 Prozent auf 14,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 52 115 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at