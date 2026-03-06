Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus

Heute ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 15:41 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,43 Prozent auf 2 664,33 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent schwächer bei 2 702,56 Punkten in den Handel, nach 2 703,09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 663,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 729,44 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 6,14 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 813,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 2 175,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,232 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. 2 638,17 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 5,90 Prozent auf 4,40 EUR), Flughafen Wien (+ 3,45 Prozent auf 54,00 EUR), Verbund (+ 2,91 Prozent auf 63,65 EUR), Andritz (+ 1,42 Prozent auf 68,00 EUR) und EVN (+ 1,08 Prozent auf 27,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,00 Prozent auf 2,82 EUR), Raiffeisen (-5,21 Prozent auf 36,76 EUR), AT S (AT&S) (-4,34 Prozent auf 45,20 EUR), DO (-3,37 Prozent auf 183,60 EUR) und Marinomed Biotech (-2,94 Prozent auf 16,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402 318 Aktien gehandelt. Mit 38,292 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

