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ATX Prime im Fokus 09.09.2026 15:58:54

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus

Heute ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 15:42 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,86 Prozent auf 3 361,37 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent schwächer bei 3 389,63 Punkten in den Handel, nach 3 390,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 342,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 391,37 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0,261 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 277,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 966,59 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 2 322,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 26,45 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 392,48 Punkte. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7,41 Prozent auf 2,32 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,04 Prozent auf 4,50 EUR), Telekom Austria (+ 1,59 Prozent auf 10,20 EUR), Verbund (+ 1,56 Prozent auf 61,95 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,44 Prozent auf 169,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-4,44 Prozent auf 4,30 EUR), Wienerberger (-3,36 Prozent auf 18,72 EUR), BAWAG (-2,32 Prozent auf 176,70 EUR), FACC (-2,19 Prozent auf 16,08 EUR) und Erste Group Bank (-2,10 Prozent auf 121,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 199 072 Aktien gehandelt. Mit 48,401 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Kapsch TrafficCom AG 4,38 -0,68% Kapsch TrafficCom AG
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Verbund AG 61,65 1,07% Verbund AG
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Wolford AG 2,32 7,41% Wolford AG
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