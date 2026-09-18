Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,30 Prozent schwächer bei 3 356,35 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 3 365,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 366,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 370,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 348,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,721 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 3 268,68 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 3 211,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 313,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 26,27 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,86 Prozent auf 177,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 62,20 EUR), Polytec (+ 1,85 Prozent auf 4,95 EUR), Wolford (+ 0,93 Prozent auf 2,18 EUR) und Rosenbauer (+ 0,62 Prozent auf 64,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil UNIQA Insurance (-2,88 Prozent auf 18,20 EUR), Vienna Insurance (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR), Erste Group Bank (-1,96 Prozent auf 120,10 EUR), Wienerberger (-1,95 Prozent auf 17,58 EUR) und STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 208 449 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at