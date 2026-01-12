Rosenbauer Aktie

Rosenbauer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

Index-Performance im Fokus 12.01.2026 12:27:24

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime verzeichnet derzeit Verluste.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,30 Prozent tiefer bei 2 676,97 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 2 685,08 Punkten in den Handel, nach 2 685,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 688,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 667,49 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 12.12.2025, den Stand von 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 331,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 821,58 Punkten auf.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,80 Prozent auf 32,75 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,04 Prozent auf 6,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,69 Prozent auf 48,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,60 Prozent auf 19,00 EUR) und Österreichische Post (+ 1,41 Prozent auf 32,30 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-7,50 Prozent auf 2,96 EUR), Warimpex (-2,33 Prozent auf 0,50 EUR), Addiko Bank (-2,13 Prozent auf 23,00 EUR), EVN (-1,60 Prozent auf 27,70 EUR) und DO (-1,38 Prozent auf 215,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 78 703 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,001 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime hat die Polytec-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

