Schwacher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags in Rot

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent tiefer bei 2 845,16 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 865,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 865,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 868,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 841,23 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 1,40 Prozent nach. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 2 742,68 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 2 484,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der ATX Prime auf 2 115,99 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,03 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. Bei 2 638,17 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 5,55 Prozent auf 14,84 EUR), Frequentis (+ 2,23 Prozent auf 73,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,58 Prozent auf 96,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,31 Prozent auf 4,26 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,13 Prozent auf 17,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-3,18 Prozent auf 3,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,08 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (-2,86 Prozent auf 39,00 EUR), Polytec (-2,34 Prozent auf 3,75 EUR) und Verbund (-2,34 Prozent auf 58,35 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die FACC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 160 526 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,001 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

