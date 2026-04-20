Schwacher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags in Rot

Am Montag fällt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,23 Prozent auf 2 910,84 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 2 946,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 947,17 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 896,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 946,94 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 20.03.2026, mit 2 581,07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 665,33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 1 974,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,51 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,25 Prozent auf 88,30 EUR), Verbund (+ 1,55 Prozent auf 62,15 EUR), OMV (+ 1,32 Prozent auf 57,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,22 Prozent auf 91,20 EUR) und EVN (+ 0,18 Prozent auf 27,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), FACC (-4,75 Prozent auf 14,04 EUR), UBM Development (-3,61 Prozent auf 17,35 EUR), Raiffeisen (-3,30 Prozent auf 45,16 EUR) und Frequentis (-3,16 Prozent auf 76,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 211 867 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,181 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Warimpex-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at