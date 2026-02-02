UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|ATX Prime-Kursverlauf
|
02.02.2026 12:27:30
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert am Montagmittag im Minus
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent leichter bei 2 774,86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 2 779,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 742,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 780,37 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 393,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 1 932,26 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,39 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 809,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 8,79 Prozent auf 41,45 EUR), Wolford (+ 7,19 Prozent auf 3,28 EUR), Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,49 Prozent auf 88,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,41 Prozent auf 15,86 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-3,14 Prozent auf 24,70 EUR), Marinomed Biotech (-2,15 Prozent auf 18,20 EUR), FACC (-1,60 Prozent auf 11,10 EUR), AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR) und Polytec (-1,45 Prozent auf 4,07 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 195 190 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,99 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|25,70
|-1,53%
|AT & S (AT&S)
|41,45
|8,79%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,58
|0,19%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|-1,00%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,15
|-1,05%
|FACC AG
|11,10
|-1,60%
|Lenzing AG
|24,70
|-3,14%
|Marinomed Biotech AG
|18,20
|-2,15%
|OMV AG
|49,40
|-1,30%
|Polytec
|4,07
|-1,45%
|STRABAG SE
|88,80
|1,49%
|UNIQA Insurance AG
|15,82
|1,15%
|Warimpex
|0,50
|4,78%
|Wolford AG
|3,28
|7,19%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 776,51
|-0,10%