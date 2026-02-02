UNIQA Insurance Aktie

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

ATX Prime-Kursverlauf 02.02.2026 12:27:30

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert am Montagmittag im Minus

Wenig Veränderung ist am ersten Tag der Woche in Wien zu beobachten.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent leichter bei 2 774,86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 2 779,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 742,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 780,37 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, den Wert von 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 393,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 1 932,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,39 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 809,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 8,79 Prozent auf 41,45 EUR), Wolford (+ 7,19 Prozent auf 3,28 EUR), Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,49 Prozent auf 88,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,41 Prozent auf 15,86 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-3,14 Prozent auf 24,70 EUR), Marinomed Biotech (-2,15 Prozent auf 18,20 EUR), FACC (-1,60 Prozent auf 11,10 EUR), AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR) und Polytec (-1,45 Prozent auf 4,07 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 195 190 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,99 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Erste Group Bank AG

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

