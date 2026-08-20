Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Entwicklung 20.08.2026 12:27:20

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert im Minus

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert im Minus

ATX Prime-Handel am Mittag.

Um 12:09 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 3 244,70 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,038 Prozent höher bei 3 246,50 Punkten, nach 3 245,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 255,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 240,15 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,16 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 151,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 920,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 405,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 22,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 3,67 Prozent auf 16,95 EUR), Frequentis (+ 3,19 Prozent auf 71,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,38) Prozent auf 29,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,08 Prozent auf 60,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,34 Prozent auf 78,10 EUR), voestalpine (-1,70 Prozent auf 43,90 EUR) und Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 9,95 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 203 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ZUMTOBEL AG

mehr Analysen
19.06.26 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
14.07.25 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
07.06.24 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
25.05.23 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
11.07.22 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,50 0,43% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 120,10 0,92% Erste Group Bank AG
Frequentis 71,50 3,77% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 76,50 -5,32% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 69,00 0,66% OMV AG
Raiffeisen 61,00 1,58% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 30,15 4,33% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 16,60 1,53% Semperit AG Holding
Telekom Austria AG 9,90 -1,98% Telekom Austria AG
UNIQA Insurance AG 17,16 -4,67% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 42,98 -3,76% voestalpine AG
Wolford AG 2,18 -3,54% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,00 1,27% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 230,51 -0,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen