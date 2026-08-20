Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|ATX Prime-Entwicklung
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20.08.2026 12:27:20
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert im Minus
Um 12:09 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 3 244,70 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,038 Prozent höher bei 3 246,50 Punkten, nach 3 245,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 255,53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 240,15 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,16 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 151,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 920,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 405,64 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 22,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 3,67 Prozent auf 16,95 EUR), Frequentis (+ 3,19 Prozent auf 71,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,38) Prozent auf 29,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,08 Prozent auf 60,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,34 Prozent auf 78,10 EUR), voestalpine (-1,70 Prozent auf 43,90 EUR) und Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 9,95 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 203 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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