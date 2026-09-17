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Wiener Börse-Handel im Fokus 17.09.2026 09:28:29

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

ATX Prime-Handel aktuell.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,40 Prozent schwächer bei 3 327,53 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3 341,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 340,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 357,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 323,96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 1,57 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 299,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 230,33 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 2 284,85 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,18 Prozent. 3 392,50 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2,36 Prozent auf 69,40 EUR), Telekom Austria (+ 2,22 Prozent auf 10,12 EUR), Palfinger (+ 1,81 Prozent auf 30,95 EUR), FACC (+ 1,55 Prozent auf 15,68 EUR) und Andritz (+ 1,32 Prozent auf 84,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-99,96 Prozent auf 0,00 EUR), Raiffeisen (-8,10 Prozent auf 59,60 EUR), Semperit (-2,99 Prozent auf 17,85 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR) und Rosenbauer (-1,23 Prozent auf 64,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 140 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 46,031 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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FACC AG 15,46 0,13% FACC AG
Flughafen Wien AG 53,40 0,00% Flughafen Wien AG
Frequentis 67,20 -0,88% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 72,15 0,35% OMV AG
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Raiffeisen 60,95 -6,01% Raiffeisen
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