Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt am Mittag

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,62 Prozent tiefer bei 2 665,05 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent schwächer bei 2 680,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 681,56 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 680,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 647,02 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 3,46 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 866,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX Prime mit 2 604,50 Punkten berechnet. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 2 148,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,259 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 35,30 EUR), OMV (+ 1,57 Prozent auf 61,55 EUR), UBM Development (+ 0,86 Prozent auf 17,65 EUR), Verbund (+ 0,70 Prozent auf 64,80 EUR) und Telekom Austria (+ 0,66 Prozent auf 9,13 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-6,21 Prozent auf 2,72 EUR), Marinomed Biotech (-3,60 Prozent auf 13,40 EUR), AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 53,70 EUR), Palfinger (-2,87 Prozent auf 33,85 EUR) und Addiko Bank (-2,65 Prozent auf 25,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 108 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,568 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 7,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at