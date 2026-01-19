Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag

Am Montag verbucht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,52 Prozent auf 2 702,11 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,180 Prozent schwächer bei 2 711,38 Punkten in den Montagshandel, nach 2 716,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 711,38 Punkte, das Tagestief hingegen 2 677,94 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 596,64 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 287,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, stand der ATX Prime bei 1 885,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 654,40 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 39,40 EUR), Telekom Austria (+ 1,62 Prozent auf 8,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,20 Prozent auf 67,40 EUR), Frequentis (+ 0,98 Prozent auf 82,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 15,74 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Palfinger (-3,39 Prozent auf 35,65 EUR), Addiko Bank (-3,08 Prozent auf 25,20 EUR), Polytec (-2,83 Prozent auf 3,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,64 Prozent auf 31,35 EUR) und Wienerberger (-2,52 Prozent auf 27,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 159 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at