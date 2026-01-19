Telekom Austria Aktie

Telekom Austria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Entwicklung 19.01.2026 15:58:43

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag

Der ATX Prime erleidet am ersten Tag der Woche Verluste.

Am Montag verbucht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,52 Prozent auf 2 702,11 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,180 Prozent schwächer bei 2 711,38 Punkten in den Montagshandel, nach 2 716,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 711,38 Punkte, das Tagestief hingegen 2 677,94 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 596,64 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 287,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, stand der ATX Prime bei 1 885,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 720,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 654,40 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 39,40 EUR), Telekom Austria (+ 1,62 Prozent auf 8,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,20 Prozent auf 67,40 EUR), Frequentis (+ 0,98 Prozent auf 82,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 15,74 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Palfinger (-3,39 Prozent auf 35,65 EUR), Addiko Bank (-3,08 Prozent auf 25,20 EUR), Polytec (-2,83 Prozent auf 3,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,64 Prozent auf 31,35 EUR) und Wienerberger (-2,52 Prozent auf 27,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 159 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telekom Austria AG

mehr Nachrichten