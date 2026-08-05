AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Index-Performance
|
05.08.2026 12:26:30
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt mittags
Um 12:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,16 Prozent auf 3 271,35 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,078 Prozent auf 3 274,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 276,71 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 268,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 304,38 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 227,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 868,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 263,89 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23,07 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 304,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 4,46 Prozent auf 2,34 EUR), Rosenbauer (+ 3,24 Prozent auf 63,80 EUR), Lenzing (+ 3,05 Prozent auf 25,35 EUR), FACC (+ 2,92 Prozent auf 17,62 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 149,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen voestalpine (-4,05 Prozent auf 46,38 EUR), AMAG (-2,13 Prozent auf 27,60 EUR), Andritz (-2,04 Prozent auf 81,80 EUR), ZUMTOBEL (-1,23 Prozent auf 4,00 EUR) und PORR (-0,92 Prozent auf 37,60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 170 364 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,711 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie weist mit 7,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,00
|1,82%
|Andritz AG
|81,60
|-1,21%
|AT & S (AT&S)
|143,60
|-2,84%
|Erste Group Bank AG
|120,00
|-1,40%
|FACC AG
|16,82
|-1,06%
|Lenzing AG
|23,70
|-2,07%
|OMV AG
|62,80
|-1,34%
|PORR AG
|38,40
|0,92%
|Rosenbauer
|64,40
|-3,59%
|voestalpine AG
|46,14
|-2,08%
|Wolford AG
|2,50
|0,00%
|ZUMTOBEL AG
|4,04
|-1,46%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 277,74
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.