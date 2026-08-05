Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt mittags

Um 12:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,16 Prozent auf 3 271,35 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,078 Prozent auf 3 274,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 276,71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 268,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 304,38 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3 227,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 868,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 263,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23,07 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 304,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 4,46 Prozent auf 2,34 EUR), Rosenbauer (+ 3,24 Prozent auf 63,80 EUR), Lenzing (+ 3,05 Prozent auf 25,35 EUR), FACC (+ 2,92 Prozent auf 17,62 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 149,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen voestalpine (-4,05 Prozent auf 46,38 EUR), AMAG (-2,13 Prozent auf 27,60 EUR), Andritz (-2,04 Prozent auf 81,80 EUR), ZUMTOBEL (-1,23 Prozent auf 4,00 EUR) und PORR (-0,92 Prozent auf 37,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 170 364 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,711 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at