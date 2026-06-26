Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt nachmittags

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,83 Prozent auf 3 134,75 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,143 Prozent auf 3 188,55 Punkte an der Kurstafel, nach 3 193,12 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 134,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 188,55 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 013,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der ATX Prime bei 2 663,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 189,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,93 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Österreichische Post (+ 1,26 Prozent auf 32,10 EUR), Verbund (+ 0,81 Prozent auf 55,90 EUR), Semperit (+ 0,66 Prozent auf 15,15 EUR), CPI Europe (+ 0,65 Prozent auf 15,38 EUR) und EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-6,50 Prozent auf 187,00 EUR), Frequentis (-6,06 Prozent auf 62,00 EUR), Lenzing (-3,75 Prozent auf 24,35 EUR), Telekom Austria (-3,75 Prozent auf 9,76 EUR) und voestalpine (-3,52 Prozent auf 41,66 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 147 741 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,706 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 6,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at