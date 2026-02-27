Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
27.02.2026 09:29:15
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste
Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 2 859,56 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,027 Prozent höher bei 2 867,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 866,62 Punkten am Vortag.
Bei 2 869,05 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 844,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,901 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, notierte der ATX Prime bei 2 788,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 479,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 104,90 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 1,53 Prozent auf 13,30 EUR), Frequentis (+ 1,35 Prozent auf 75,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,34 Prozent auf 98,30 EUR), Rosenbauer (+ 1,23 Prozent auf 49,30 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,07 Prozent auf 4,27 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-3,29 Prozent auf 2,94 EUR), Marinomed Biotech (-3,28 Prozent auf 17,70 EUR), FACC (-2,13 Prozent auf 14,68 EUR), Polytec (-1,85 Prozent auf 3,71 EUR) und AMAG (-1,64 Prozent auf 29,90 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,739 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 5,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
