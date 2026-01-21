Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Verluste

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,49 Prozent schwächer bei 2 652,17 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 2 663,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 665,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 663,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 648,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,18 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 596,64 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 2 311,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 895,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,225 Prozent nach unten. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 720,93 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 1,75 Prozent auf 81,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,56 Prozent auf 3,58 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,56 Prozent auf 89,70 EUR), DO (+ 0,49 Prozent auf 204,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,41 Prozent auf 36,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-5,62 Prozent auf 23,50 EUR), Polytec (-3,95 Prozent auf 3,65 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,80 EUR), Raiffeisen (-1,94 Prozent auf 36,30 EUR) und UBM Development (-1,90 Prozent auf 20,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 41 922 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

