Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Donnerstagmittag

Der ATX Prime zeigt sich am Donnerstagmittag wenig verändert.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 3 337,21 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,006 Prozent höher bei 3 341,09 Punkten, nach 3 340,88 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 357,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 317,76 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 299,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der ATX Prime bei 3 230,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 284,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 392,50 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,56 Prozent auf 167,00 EUR), Telekom Austria (+ 1,62 Prozent auf 10,06 EUR), Erste Group Bank (+ 1,18 Prozent auf 119,60 EUR), Andritz (+ 1,08 Prozent auf 84,40 EUR) und Rosenbauer (+ 0,93 Prozent auf 65,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-8,47 Prozent auf 2,16 EUR), Raiffeisen (-7,25 Prozent auf 60,15 EUR), Semperit (-2,72 Prozent auf 17,90 EUR), Polytec (-2,04 Prozent auf 4,80 EUR) und Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 399 539 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 46,031 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,46 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at