FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Performance
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17.07.2026 12:26:35
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,49 Prozent leichter bei 3 133,21 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 180,50 Punkten, nach 3 180,54 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 181,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 126,20 Punkten lag.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der ATX Prime bei 3 230,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 947,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 254,22 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 3,96 Prozent auf 65,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 23,75 EUR), UBM Development (+ 0,89 Prozent auf 17,00 EUR), Verbund (+ 0,68 Prozent auf 58,95 EUR) und CPI Europe (+ 0,52 Prozent auf 15,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-62,23 Prozent auf 3,38 EUR), Wolford (-9,91 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-7,56 Prozent auf 161,40 EUR), FACC (-2,83 Prozent auf 15,82 EUR) und Polytec (-2,40 Prozent auf 4,48 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 128 086 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 44,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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