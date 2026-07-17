FACC Aktie

FACC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Performance 17.07.2026 12:26:35

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag

Der ATX Prime zeigt sich am Freitag in Rot.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,49 Prozent leichter bei 3 133,21 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent tiefer bei 3 180,50 Punkten, nach 3 180,54 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 181,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 126,20 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der ATX Prime bei 3 230,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 947,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 254,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 3,96 Prozent auf 65,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 23,75 EUR), UBM Development (+ 0,89 Prozent auf 17,00 EUR), Verbund (+ 0,68 Prozent auf 58,95 EUR) und CPI Europe (+ 0,52 Prozent auf 15,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-62,23 Prozent auf 3,38 EUR), Wolford (-9,91 Prozent auf 2,00 EUR), AT S (AT&S) (-7,56 Prozent auf 161,40 EUR), FACC (-2,83 Prozent auf 15,82 EUR) und Polytec (-2,40 Prozent auf 4,48 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 128 086 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 44,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FACC AG

mehr Nachrichten