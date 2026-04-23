Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert nachmittags

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 2 873,67 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 2 876,29 Punkten, nach 2 876,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 855,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 876,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,48 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.03.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 613,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 740,61 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 23.04.2025, einen Wert von 2 021,69 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,11 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Österreichische Post (+ 1,71 Prozent auf 35,70 EUR), Andritz (+ 1,46 Prozent auf 69,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,25 Prozent auf 89,30 EUR), BAWAG (+ 1,06 Prozent auf 152,50 EUR) und OMV (+ 0,86 Prozent auf 58,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen DO (-3,49 Prozent auf 171,40 EUR), AMAG (-2,80 Prozent auf 27,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,14 Prozent auf 36,65 EUR), Vienna Insurance (-1,71 Prozent auf 63,20 EUR) und Telekom Austria (-1,53 Prozent auf 9,65 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 121 303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at