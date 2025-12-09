Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert zum Handelsstart

Am Dienstag fällt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,04 Prozent auf 2 531,46 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 532,84 Zählern und damit 0,016 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 532,43 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 525,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 532,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 361,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 322,18 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 800,01 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,64 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 546,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 4,15 Prozent auf 70,20 EUR), Vienna Insurance (+ 1,90 Prozent auf 53,50 EUR), Warimpex (+ 1,42) Prozent auf 0,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,32 Prozent auf 35,36 EUR) und Andritz (+ 0,85 Prozent auf 65,15 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil DO (-1,55 Prozent auf 190,80 EUR), Semperit (-1,24 Prozent auf 12,70 EUR), Palfinger (-1,19 Prozent auf 33,10 EUR), Rosenbauer (-1,09 Prozent auf 45,30 EUR) und Wienerberger (-0,96 Prozent auf 28,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 22 445 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,185 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

