Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursentwicklung
|
29.10.2026 09:29:09
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,70 Prozent auf 3 140,59 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 3 162,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 139,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 162,86 Punkten verzeichnete.
ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,91 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 3 396,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 107,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 332,73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18,15 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 1,62 Prozent auf 62,60 EUR), AMAG (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,96 Prozent auf 31,55 EUR), Polytec (+ 0,94 Prozent auf 6,46 EUR) und FACC (+ 0,88 Prozent auf 13,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-8,18 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,74 Prozent auf 149,20 EUR), Raiffeisen (-1,93 Prozent auf 55,85 EUR) und Andritz (-1,85 Prozent auf 79,40 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 22 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,758 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
17:58
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
15:58
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Wien: Anleger lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|30,80
|1,32%
|Andritz AG
|80,60
|-0,74%
|AT & S (AT&S)
|134,40
|-13,29%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|0,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,95
|-0,66%
|FACC AG
|13,40
|-3,18%
|OMV AG
|76,15
|3,04%
|Österreichische Post AG
|31,40
|0,16%
|Polytec
|4,90
|0,00%
|Raiffeisen
|56,10
|-1,75%
|Rosenbauer
|60,60
|-2,88%
|Warimpex
|0,47
|-1,47%
|Wolford AG
|2,18
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 152,39
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.