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Kursentwicklung 29.10.2026 09:29:09

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der ATX Prime heute.

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,70 Prozent auf 3 140,59 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 3 162,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 162,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 139,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 162,86 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,91 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 3 396,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 107,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 332,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18,15 Prozent nach oben. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 1,62 Prozent auf 62,60 EUR), AMAG (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,96 Prozent auf 31,55 EUR), Polytec (+ 0,94 Prozent auf 6,46 EUR) und FACC (+ 0,88 Prozent auf 13,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-8,18 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,97 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,74 Prozent auf 149,20 EUR), Raiffeisen (-1,93 Prozent auf 55,85 EUR) und Andritz (-1,85 Prozent auf 79,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 22 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,758 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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