Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Freitag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,18 Prozent leichter bei 3 271,47 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,039 Prozent tiefer bei 3 276,06 Punkten, nach 3 277,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 276,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 261,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,56 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 3 252,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 314,07 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 2 435,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 23,07 Prozent aufwärts. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Zähler.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 1,47 Prozent auf 16,62 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,60 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,51 Prozent auf 3,94 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), voestalpine (-2,43 Prozent auf 36,88 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,43 Prozent auf 3,62 EUR) und UBM Development (-1,66 Prozent auf 14,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 89 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,837 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,15 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at