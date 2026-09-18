Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Abgaben

So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmorgen.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent leichter bei 3 362,51 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,018 Prozent auf 3 365,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 366,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 357,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 370,41 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,539 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 3 268,68 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 3 211,12 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 2 313,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 26,50 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 2,27 Prozent auf 18,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,13 Prozent auf 62,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,96 Prozent auf 168,80 EUR), FACC (+ 0,91 Prozent auf 15,60 EUR) und Palfinger (+ 0,49 Prozent auf 30,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-1,85 Prozent auf 4,77 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Wienerberger (-1,23 Prozent auf 17,71 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR) und CA Immobilien (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 33 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at