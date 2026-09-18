Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Kursverlauf
|
18.09.2026 09:28:54
Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Abgaben
Am Freitag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent leichter bei 3 362,51 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,018 Prozent auf 3 365,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 366,31 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 357,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 370,41 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 0,539 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 3 268,68 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 3 211,12 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 2 313,77 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 26,50 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 2,27 Prozent auf 18,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,13 Prozent auf 62,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,96 Prozent auf 168,80 EUR), FACC (+ 0,91 Prozent auf 15,60 EUR) und Palfinger (+ 0,49 Prozent auf 30,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-1,85 Prozent auf 4,77 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Wienerberger (-1,23 Prozent auf 17,71 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 52,80 EUR) und CA Immobilien (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 33 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CA Immobilien
|
09:28
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Wien: ATX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|27,40
|0,00%
|AT & S (AT&S)
|175,80
|5,14%
|CA Immobilien
|22,55
|-0,88%
|Erste Group Bank AG
|118,80
|-3,02%
|FACC AG
|15,26
|-1,29%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|-0,75%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|0,00%
|OMV AG
|72,05
|-0,14%
|Palfinger AG
|29,90
|-1,81%
|Polytec
|4,92
|1,23%
|Raiffeisen
|61,55
|0,98%
|Semperit AG Holding
|17,80
|1,14%
|Wienerberger AG
|17,34
|-3,29%
|ZUMTOBEL AG
|4,06
|-0,49%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 330,07
|-1,08%