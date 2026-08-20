Schwacher Handel in Wien: ATX schlussendlich mit Abgaben

Am Donnerstag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent auf 6 567,24 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 186,382 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,041 Prozent höher bei 6 595,59 Punkten, nach 6 592,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 615,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 550,54 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,47 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der ATX 6 396,80 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 904,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 808,39 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22,71 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 4,33 Prozent auf 30,15 EUR), Wienerberger (+ 1,72 Prozent auf 19,54 EUR), Raiffeisen (+ 1,58) Prozent auf 61,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,92 Prozent auf 120,10 EUR) und OMV (+ 0,66 Prozent auf 69,00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil UNIQA Insurance (-4,67 Prozent auf 17,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,03 Prozent auf 143,00 EUR), voestalpine (-3,76 Prozent auf 42,98 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR) und BAWAG (-1,54 Prozent auf 173,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 449 875 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at