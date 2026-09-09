OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|ATX im Fokus
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09.09.2026 12:26:51
Schwacher Handel in Wien: ATX schwächer
Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,96 Prozent auf 6 839,40 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 194,191 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,023 Prozent auf 6 903,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 905,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 907,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 837,05 Punkten.
ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,297 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der ATX bei 6 652,73 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 09.06.2026, mit 6 008,65 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4 655,57 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 27,80 Prozent aufwärts. Bei 6 910,60 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,80 Prozent auf 62,10 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 70,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,83 Prozent auf 30,35 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 18,30 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2,12 Prozent auf 18,96 EUR), BAWAG (-2,10 Prozent auf 177,10 EUR), voestalpine (-1,95 Prozent auf 45,34 EUR), Palfinger (-1,85 Prozent auf 31,80 EUR) und Erste Group Bank (-1,78 Prozent auf 121,40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 70 510 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48,401 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentaldaten
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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