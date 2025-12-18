Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 5 168,90 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 151,569 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 5 177,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 177,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 180,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 131,86 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 1,27 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 4 716,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 635,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 602,14 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 41,35 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 200,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit EVN (+ 2,22 Prozent auf 27,60 EUR), Andritz (+ 1,33 Prozent auf 64,90 EUR), STRABAG SE (+ 0,90 Prozent auf 78,60 EUR), DO (+ 0,71 Prozent auf 199,20 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,68 Prozent auf 29,75 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Vienna Insurance (-3,91 Prozent auf 63,90 EUR), Raiffeisen (-3,28 Prozent auf 35,98 EUR), UNIQA Insurance (-1,81 Prozent auf 15,22 EUR), voestalpine (-0,57 Prozent auf 38,26 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 201 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,292 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,48 erwartet. Mit 9,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at