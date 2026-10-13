AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Kursverlauf 13.10.2026 09:28:49

Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge

Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge

ATX-Handel heute.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 6 606,44 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,670 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,155 Prozent schwächer bei 6 599,50 Punkten, nach 6 609,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 593,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 621,76 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 6 885,23 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 6 464,30 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 4 729,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,63 EUR), Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 11,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,22 Prozent auf 66,30 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 169,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,82 Prozent auf 110,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,58 Prozent auf 203,00 EUR), OMV (-0,62 Prozent auf 72,10 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 81,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,23 Prozent auf 17,12 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 19 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,186 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
08.10.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.09.26 AT & S kaufen Erste Group Bank
05.08.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
05.08.26 AT & S verkaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 80,70 0,62% Andritz AG
AT & S (AT&S) 176,80 -0,11% AT & S (AT&S)
BAWAG 166,50 0,36% BAWAG
CA Immobilien 21,25 0,95% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 109,10 -0,18% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 11,20 2,38% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 65,50 0,00% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 72,95 -0,21% OMV AG
Österreichische Post AG 31,20 0,32% Österreichische Post AG
UNIQA Insurance AG 17,14 -0,46% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 15,93 0,50% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 524,46 0,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende höher. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen