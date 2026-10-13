AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX-Kursverlauf
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13.10.2026 09:28:49
Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 6 606,44 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,670 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,155 Prozent schwächer bei 6 599,50 Punkten, nach 6 609,76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 593,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 621,76 Zählern.
ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 6 885,23 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 6 464,30 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 4 729,38 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,63 EUR), Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 11,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,22 Prozent auf 66,30 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 169,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,82 Prozent auf 110,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,58 Prozent auf 203,00 EUR), OMV (-0,62 Prozent auf 72,10 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 81,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,23 Prozent auf 17,12 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 19 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,186 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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