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10.06.2026 12:26:49
Schwacher Handel in Wien: ATX verliert mittags
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,81 Prozent auf 5 959,68 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,717 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 6 008,10 Punkten in den Handel, nach 6 008,65 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 021,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 951,63 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der ATX auf 5 883,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, lag der ATX noch bei 5 452,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 394,15 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,36 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 1,49 Prozent auf 61,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 32,00 EUR), DO (+ 1,02 Prozent auf 178,40 EUR), BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 154,60 EUR) und STRABAG SE (+ 0,34 Prozent auf 88,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-2,78 Prozent auf 22,38 EUR), OMV (-2,74 Prozent auf 56,70 EUR), voestalpine (-2,68 Prozent auf 44,34 EUR), Verbund (-2,18 Prozent auf 58,35 EUR) und AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 135,40 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 139 664 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,190 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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