Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|ATX-Marktbericht
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20.10.2026 17:58:45
Schwacher Handel in Wien: ATX verliert schlussendlich
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,82 Prozent leichter bei 6 452,99 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6 506,39 Punkten, nach 6 506,54 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 385,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 508,93 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der ATX 6 798,18 Punkte auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 6 396,80 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 4 612,70 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,58 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,06 Prozent auf 57,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), BAWAG (-1,71 Prozent auf 160,80 EUR), Erste Group Bank (-1,45 Prozent auf 108,70 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 73,65 EUR) und Verbund (-0,83 Prozent auf 65,55 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 372 409 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. Mit 6,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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