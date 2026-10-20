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ATX-Marktbericht 20.10.2026 17:58:45

Schwacher Handel in Wien: ATX verliert schlussendlich

Schwacher Handel in Wien: ATX verliert schlussendlich

Der ATX zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,82 Prozent leichter bei 6 452,99 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6 506,39 Punkten, nach 6 506,54 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 385,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 508,93 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der ATX 6 798,18 Punkte auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 6 396,80 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 4 612,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,58 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 21,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,67 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,78 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 1,43 Prozent auf 198,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,06 Prozent auf 57,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-6,73 Prozent auf 160,80 EUR), BAWAG (-1,71 Prozent auf 160,80 EUR), Erste Group Bank (-1,45 Prozent auf 108,70 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 73,65 EUR) und Verbund (-0,83 Prozent auf 65,55 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 372 409 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,33 erwartet. Mit 6,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 160,80 -6,73% AT & S (AT&S)
BAWAG 160,80 -1,71% BAWAG
CA Immobilien 21,55 2,86% CA Immobilien
DO & CO 198,80 1,43% DO & CO
Erste Group Bank AG 108,70 -1,45% Erste Group Bank AG
OMV AG 73,65 -1,01% OMV AG
Österreichische Post AG 30,95 -0,48% Österreichische Post AG
Raiffeisen 57,00 1,06% Raiffeisen
UNIQA Insurance AG 17,20 1,78% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 65,55 -0,83% Verbund AG
Vienna Insurance 69,20 2,67% Vienna Insurance

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ATX 6 452,99 -0,82%

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