Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

Der ATX bewegt sich heute im Minus.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,26 Prozent tiefer bei 5 882,71 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 169,941 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent leichter bei 5 956,90 Punkten in den Montagshandel, nach 5 957,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 854,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 957,19 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der ATX mit 5 194,82 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der ATX auf 5 370,85 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 916,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,92 Prozent zu. Bei 5 972,19 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,25 Prozent auf 88,30 EUR), Verbund (+ 1,55 Prozent auf 62,15 EUR), OMV (+ 1,32 Prozent auf 57,45 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 27,90 EUR) und Palfinger (-0,13 Prozent auf 37,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Raiffeisen (-3,30 Prozent auf 45,16 EUR), Wienerberger (-3,03 Prozent auf 25,62 EUR), Erste Group Bank (-2,76 Prozent auf 105,60 EUR), DO (-2,56 Prozent auf 183,00 EUR) und voestalpine (-2,39 Prozent auf 42,46 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 211 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,181 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at