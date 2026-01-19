Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich mittags leichter

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,22 Prozent leichter bei 5 403,38 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 159,599 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,195 Prozent tiefer bei 5 459,65 Punkten, nach 5 470,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 459,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 387,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 19.12.2025, einen Stand von 5 234,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 4 578,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der ATX einen Stand von 3 780,50 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,965 Prozent aufwärts. Bei 5 477,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 343,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 0,36 Prozent auf 38,90 EUR), BAWAG (-0,29 Prozent auf 136,10 EUR), OMV (-0,37 Prozent auf 48,92 EUR), Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,55 EUR) und Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR), Wienerberger (-2,59 Prozent auf 27,88 EUR), Raiffeisen (-2,46 Prozent auf 36,52 EUR), DO (-2,18 Prozent auf 201,50 EUR) und EVN (-2,14 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 117 419 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,739 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at