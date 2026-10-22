Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 2,26 Prozent tiefer bei 6 417,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185,029 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 6 563,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6 565,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 417,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 563,75 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,12 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6 920,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 528,16 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Wert von 4 625,93 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,92 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 0,70 Prozent auf 21,65 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,80 EUR), OMV (-0,20 Prozent auf 74,20 EUR), Verbund (-0,23 Prozent auf 65,90 EUR) und EVN (-0,34 Prozent auf 29,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-7,19 Prozent auf 160,00 EUR), Raiffeisen (-3,90 Prozent auf 56,70 EUR), Erste Group Bank (-3,23 Prozent auf 108,00 EUR), voestalpine (-3,17 Prozent auf 42,20 EUR) und Lenzing (-2,82 Prozent auf 10,32 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 92 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at