Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start leichter

So bewegt sich der ATX am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,88 Prozent tiefer bei 6 488,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 182,310 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 6 546,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 545,85 Punkten am Vortag.

Bei 6 487,21 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 548,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,590 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der ATX mit 5 982,75 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 268,58 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 4 365,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 23,25 EUR), Wienerberger (+ 0,43 Prozent auf 23,44 EUR), Lenzing (+ 0,39 Prozent auf 25,95 EUR), Palfinger (+ 0,31 Prozent auf 32,70 EUR) und PORR (+ 0,22 Prozent auf 45,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-1,85 Prozent auf 169,90 EUR), Erste Group Bank (-1,82 Prozent auf 113,60 EUR), Vienna Insurance (-1,34 Prozent auf 66,30 EUR), STRABAG SE (-0,99 Prozent auf 90,10 EUR) und voestalpine (-0,94 Prozent auf 44,14 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10 619 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at