Schwacher Handel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels leichter

So bewegte sich der ATX am fünften Tag der Woche letztendlich.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,07 Prozent leichter bei 5 701,70 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 166,690 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 5 765,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 776,13 Punkte, das Tagestief hingegen 5 686,72 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5 619,76 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 4 983,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, stand der ATX bei 4 211,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,54 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 314,88 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Verbund (+ 2,20 Prozent auf 60,30 EUR), EVN (+ 2,07 Prozent auf 29,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 26,40 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 27,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,86 Prozent auf 35,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-3,27 Prozent auf 35,55 EUR), Erste Group Bank (-2,80 Prozent auf 100,70 EUR), BAWAG (-2,65 Prozent auf 132,00 EUR), DO (-2,05 Prozent auf 215,50 EUR) und Raiffeisen (-1,31 Prozent auf 42,26 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die BAWAG-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 4 274 394 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at