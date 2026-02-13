Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,28 Prozent schwächer bei 5 574,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,140 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 5 705,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 704,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 705,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 571,50 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,61 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 410,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 901,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 026,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,17 Prozent nach oben. 5 835,02 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 6,11 Prozent auf 212,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 15,48 EUR), Österreichische Post (+ 0,58) Prozent auf 34,65 EUR), Lenzing (+ 0,55 Prozent auf 27,55 EUR) und STRABAG SE (+ 0,45 Prozent auf 89,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-5,83 Prozent auf 100,10 EUR), Verbund (-3,97 Prozent auf 58,00 EUR), Raiffeisen (-2,61 Prozent auf 41,00 EUR), BAWAG (-2,32 Prozent auf 130,40 EUR) und AT S (AT&S) (-2,27 Prozent auf 47,40 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 245 057 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at