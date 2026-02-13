ATX
|
5 622,58
|
-82,30
|
-1,44 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
13.02.2026 15:59:02
Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,28 Prozent schwächer bei 5 574,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,140 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 5 705,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 704,88 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 705,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 571,50 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,61 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 410,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 901,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 026,73 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,17 Prozent nach oben. 5 835,02 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 6,11 Prozent auf 212,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 15,48 EUR), Österreichische Post (+ 0,58) Prozent auf 34,65 EUR), Lenzing (+ 0,55 Prozent auf 27,55 EUR) und STRABAG SE (+ 0,45 Prozent auf 89,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-5,83 Prozent auf 100,10 EUR), Verbund (-3,97 Prozent auf 58,00 EUR), Raiffeisen (-2,61 Prozent auf 41,00 EUR), BAWAG (-2,32 Prozent auf 130,40 EUR) und AT S (AT&S) (-2,27 Prozent auf 47,40 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 245 057 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 622,58
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.