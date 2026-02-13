ATX

5 622,58
-82,30
-1,44 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung im Fokus 13.02.2026 15:59:02

Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag

Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,28 Prozent schwächer bei 5 574,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 168,140 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 5 705,05 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 704,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 705,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 571,50 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,61 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der ATX einen Wert von 5 410,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 901,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 026,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,17 Prozent nach oben. 5 835,02 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 6,11 Prozent auf 212,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 15,48 EUR), Österreichische Post (+ 0,58) Prozent auf 34,65 EUR), Lenzing (+ 0,55 Prozent auf 27,55 EUR) und STRABAG SE (+ 0,45 Prozent auf 89,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-5,83 Prozent auf 100,10 EUR), Verbund (-3,97 Prozent auf 58,00 EUR), Raiffeisen (-2,61 Prozent auf 41,00 EUR), BAWAG (-2,32 Prozent auf 130,40 EUR) und AT S (AT&S) (-2,27 Prozent auf 47,40 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 245 057 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,787 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 622,58 -1,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:18 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:05 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen