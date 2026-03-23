Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Kursentwicklung
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23.03.2026 12:26:45
Schwacher Handel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags
Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,92 Prozent leichter bei 2 557,28 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,201 Prozent schwächer bei 2 575,89 Punkten in den Handel, nach 2 581,07 Punkten am Vortag.
Bei 2 576,32 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 489,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Stand von 2 888,15 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der ATX Prime bei 2 139,40 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,80 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell DO (+ 1,19 Prozent auf 169,60 EUR), BAWAG (+ 1,12 Prozent auf 126,30 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 37,48 EUR), Semperit (+ 0,00 Prozent auf 14,86 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 20,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-8,50 Prozent auf 2,80 EUR), AMAG (-4,95 Prozent auf 26,90 EUR), Palfinger (-4,67 Prozent auf 33,70 EUR), ZUMTOBEL (-4,05 Prozent auf 3,79 EUR) und OMV (-3,87 Prozent auf 55,95 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 247 204 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 34,704 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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