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Kursentwicklung 18.08.2026 12:26:47

Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,35 Prozent tiefer bei 3 287,63 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,032 Prozent tiefer bei 3 297,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 299,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 268,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 303,49 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der ATX Prime 3 136,85 Punkte auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Wert von 2 905,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 390,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23,68 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Telekom Austria (+ 1,99 Prozent auf 10,24 EUR), Flughafen Wien (+ 1,98 Prozent auf 51,60 EUR), OMV (+ 1,51 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,87 Prozent auf 69,90 EUR) und voestalpine (+ 0,84 Prozent auf 45,64 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-8,18 Prozent auf 159,40 EUR), Semperit (-2,65 Prozent auf 16,50 EUR), Rosenbauer (-2,22 Prozent auf 61,80 EUR), Frequentis (-2,09 Prozent auf 70,10 EUR) und AMAG (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 213 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 47,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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