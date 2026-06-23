ATX
|
6 545,85
|
-48,97
|
-0,74 %
|ATX aktuell
|
23.06.2026 15:59:05
Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagnachmittag
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,13 Prozent tiefer bei 6 454,22 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 180,784 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent höher bei 6 595,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 594,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 432,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 595,43 Zählern.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 5 982,75 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 5 260,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der ATX bei 4 306,63 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 0,75 Prozent auf 66,90 EUR), PORR (+ 0,11 Prozent auf 44,75 EUR), DO (-0,23) Prozent auf 214,50 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,40 EUR) und OMV (-0,53 Prozent auf 56,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-8,58 Prozent auf 218,50 EUR), Lenzing (-6,09 Prozent auf 25,45 EUR), Raiffeisen (-3,26 Prozent auf 53,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR) und voestalpine (-2,54 Prozent auf 43,82 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 155 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,83 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 545,85
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.