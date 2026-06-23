Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagnachmittag

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,13 Prozent tiefer bei 6 454,22 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 180,784 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent höher bei 6 595,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 594,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 432,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 595,43 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 5 982,75 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 5 260,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der ATX bei 4 306,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 0,75 Prozent auf 66,90 EUR), PORR (+ 0,11 Prozent auf 44,75 EUR), DO (-0,23) Prozent auf 214,50 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,40 EUR) und OMV (-0,53 Prozent auf 56,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-8,58 Prozent auf 218,50 EUR), Lenzing (-6,09 Prozent auf 25,45 EUR), Raiffeisen (-3,26 Prozent auf 53,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR) und voestalpine (-2,54 Prozent auf 43,82 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 155 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,83 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at