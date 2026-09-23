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Kursverlauf 23.09.2026 15:58:58

Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag

Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag

Am dritten Tag der Woche herrscht in Wien ein ruhiger Handel.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 3 383,98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 3 388,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 434,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 379,56 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 3 261,96 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 3 218,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 434,00 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 3,19 Prozent auf 25,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 65,00 EUR), UBM Development (+ 1,18 Prozent auf 17,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 122,00 EUR) und Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen PORR (-7,82 Prozent auf 32,40 EUR), AT S (AT&S) (-3,54 Prozent auf 199,20 EUR), Wienerberger (-2,76 Prozent auf 17,61 EUR), STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR) und AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PORR-Aktie. 253 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AMAG 26,90 0,37% AMAG
AT & S (AT&S) 196,60 -4,10% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 121,70 -0,08% Erste Group Bank AG
Marinomed Biotech AG 4,00 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 72,05 1,12% OMV AG
PORR AG 32,40 0,00% PORR AG
Raiffeisen 63,70 -0,86% Raiffeisen
STRABAG SE 106,20 0,76% STRABAG SE
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Verbund AG 62,50 -0,24% Verbund AG
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ZUMTOBEL AG 4,06 0,25% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 392,51 0,29%

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