Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Kursverlauf
|
23.09.2026 15:58:58
Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 3 383,98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 3 388,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,14 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 434,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 379,56 Einheiten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 3 261,96 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 3 218,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 434,00 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 3,19 Prozent auf 25,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 65,00 EUR), UBM Development (+ 1,18 Prozent auf 17,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 122,00 EUR) und Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen PORR (-7,82 Prozent auf 32,40 EUR), AT S (AT&S) (-3,54 Prozent auf 199,20 EUR), Wienerberger (-2,76 Prozent auf 17,61 EUR), STRABAG SE (-1,86 Prozent auf 105,40 EUR) und AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PORR-Aktie. 253 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
12:26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,50
|-1,54%
|AMAG
|26,90
|0,37%
|AT & S (AT&S)
|196,60
|-4,10%
|Erste Group Bank AG
|121,70
|-0,08%
|Marinomed Biotech AG
|4,00
|0,00%
|OMV AG
|72,05
|1,12%
|PORR AG
|32,40
|0,00%
|Raiffeisen
|63,70
|-0,86%
|STRABAG SE
|106,20
|0,76%
|UBM Development AG
|16,85
|-0,88%
|Verbund AG
|62,50
|-0,24%
|Wienerberger AG
|17,38
|-1,53%
|ZUMTOBEL AG
|4,06
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 392,51
|0,29%