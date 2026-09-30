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ATX Prime-Performance im Fokus 30.09.2026 15:58:31

Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

Der ATX Prime gibt sich am Nachmittag schwächer.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,68 Prozent schwächer bei 3 373,46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 3 396,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 371,75 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 410,03 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0,830 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 335,76 Punkte. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 3 177,12 Punkten. Der ATX Prime lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 2 317,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4,55 Prozent auf 4,14 EUR), Polytec (+ 2,89 Prozent auf 5,70 EUR), EVN (+ 1,92 Prozent auf 29,15 EUR), Rosenbauer (+ 1,89 Prozent auf 64,80 EUR) und Lenzing (+ 1,71 Prozent auf 20,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-8,70 Prozent auf 2,10 EUR), Palfinger (-7,57 Prozent auf 28,10 EUR), AT S (AT&S) (-5,79 Prozent auf 203,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR) und Vienna Insurance (-1,64 Prozent auf 65,80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 623 Aktien gehandelt. Mit 49,100 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,38 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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