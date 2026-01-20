UBS Aktie
Schwacher Handel in Zürich: SLI am Dienstagmittag schwächer
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent tiefer bei 2 123,03 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,544 Prozent tiefer bei 2 136,11 Punkten, nach 2 147,79 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 120,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 133,15 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 20.10.2025, einen Stand von 2 039,28 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 1 996,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,30 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 185,70 Punkte. Bei 2 120,15 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 1,32 Prozent auf 215,40 CHF), Alcon (+ 0,95 Prozent auf 61,76 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,22 Prozent auf 179,00 CHF), VAT (+ 0,00 Prozent auf 495,00 CHF) und Nestlé (-0,07 Prozent auf 74,64 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-6,13 Prozent auf 71,10 CHF), ams-OSRAM (-2,71 Prozent auf 7,72 CHF), Temenos (-2,14 Prozent auf 75,50 CHF), Holcim (-1,90 Prozent auf 76,36 CHF) und UBS (-1,89 Prozent auf 36,78 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 010 075 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 299,488 Mrd. Euro den größten Anteil.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Zurich Insurance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,49 Prozent.
